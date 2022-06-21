美國5月消費者物價指數（CPI）年增8.6%，意外升溫；美國聯準會（Fed）16日一如市場預期宣布升息3碼，創28年來最大升幅，以遏止通膨飆升。不過定價交易員則預計，通膨還會持續走高，且可能會從6月起連4個月升到9%，甚至更高，創41年來最久紀錄。

ＭarketWatch報導，定價交易員預估，6月、7月CPI分別將達到8.97%和8.95%的年增幅，而8月CPI年增9.15%，9月年增9.08%，然後才會開始逐漸回落，至2023年5月的4.7%。

在紐約對沖基金WinShore Capital Partners從事抗通膨債券（TIPS）交易20年的資深業界人士Gang Hu表示，「通膨不僅不會下降，可能會繼續增速」。

Gang Hu指出，市場預期推動通膨上升主因仍是俄烏戰火，戰爭推升食品和能源價格走高。不過他補充，剔除食品和能源等波動性高的核心CPI，未來3個月也會有0.5%到0.6%的月增幅，這與4、5月時一致。

他還認為，Fed激進升息對市場的影響，將等到6-12個月後才會有所反應，「現在Fed無論做什麼，都不太可能在2到3個月內，改變市場對通膨持續走揚的預期」。