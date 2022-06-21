歌手鄭怡過去唱紅過不少歌曲，包括《月琴》、《心情》等都讓人琅琅上口，堪稱民歌時代的天后。大學時代的鄭怡還是台大的高材生，會讀書又會唱歌，多才多藝的形象讓不少人好生羨慕；鄭怡經常會分享過去的珍貴照片，今(21日)她再PO台大時期的海灘嫩照，青春無敵萌樣讓網友驚艷不已。

鄭怡今(21日)在臉書PO出懷舊照，寫道：「貼出我在台大時的照片，回憶殺引起熱烈討論，今天再貼一張同學翻拍的照片，果然是青春無敵啊！」，並標註「#完全沒妝髮卻渾然天成」，畫面中鄭怡穿著紅色上衣搭配短褲，開心地在海邊踏浪，一頭及肩大波浪捲髮，臉上笑容甜美顯得相當開心；這張可愛的懷舊照看得網友大讚：「年輕真好！」、「安靚細妹」、「好可愛，美喔」、「青澀」、「水啦！」、「時尚法拉頭」。

民歌天后鄭怡曬出台大時期的海灘嫩照，自誇青春無敵。（圖／取自鄭怡臉書）

現在的鄭怡雖以家居生活為主，但她仍是民歌高峰會等演唱會的常客，她本身也喜歡演戲，過去陸續有作品推出。鄭怡在加拿大生活時與兩個孩子相當親密，每逢節日必定一起過，「因為我們開店很忙，兩個孩子從小學習照顧自己，小學五年級就洗全家人的衣服，我和老公剛搬回台灣時，兩個孩子一開始覺得很自由，後來他們說『原來獨立一點都不簡單』，這時才明白有爸媽在身邊多好」，透露了親子間的感情羈絆。

之前作家瓊瑤位在東區的別墅「可園」在重建前舉辦了「懷舊迎新，春日雅集」活動，身為瓊瑤鐵粉的鄭怡也化身小迷妹到場參觀，興奮地說踏進瓊瑤的世界，彷彿時光倒流，帶她回到國高中時代，在保守的年代還要面對聯考壓力，瓊瑤小說是唯一紓壓出口，「尤其我一直讀女校，很少接觸男生 我們都靠看瓊瑤小說幻想愛情世界和白馬王子」，即便已經61歲，但鄭怡心中的浪漫少女情懷依然存在，也正是她的魅力所在。