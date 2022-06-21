中央銀行16日決議調升政策利率半碼（0.125個百分點），中華郵政公司今宣布6月22日起調整存款利率，調升幅度為0.100至0.170個百分點。
各期別郵政定期儲金利率調整如下：
1月期定期儲金年利率
一般：固定0.715％、機動0.715％。
500萬元（含）以上：固定0.210％、機動0.210％。
3月期定期儲金年利率
一般：固定0.785％、機動0.785％。
500萬元（含）以上：固定0.225％、機動0.225％。
6月期定期儲金年利率
一般：固定0.910％、機動0.905％。
500萬元（含）以上：固定0.240％、機動0.235％。
9月期定期儲金年利率
一般：固定0.935％、機動0.910％。
500萬元（含）以上：固定0.250％、機動0.245％。
1年期定期儲金年利率
一般：固定1.225％、機動1.185％。
500萬元（含）以上：固定0.335％、機動0.330％。
2年期定期儲金年利率
一般：固定1.260％、機動1.220％。
500萬元（含）以上：固定0.340％、機動0.340％。
3年期定期儲金年利率
一般：固定1.270％、機動1.220％。
500萬元（含）以上：固定0.350％、機動0.350％。
郵政存簿儲金年利率0.325％；媒體轉帳薪資存款年利率0.395％；郵政劃撥儲金（未領用支票戶）年利率0.205％；公教存款年利率1.220％。
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