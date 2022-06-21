中央銀行16日決議調升政策利率半碼（0.125個百分點），中華郵政公司今宣布6月22日起調整存款利率，調升幅度為0.100至0.170個百分點。

各期別郵政定期儲金利率調整如下：

1月期定期儲金年利率

一般：固定0.715％、機動0.715％。

500萬元（含）以上：固定0.210％、機動0.210％。

3月期定期儲金年利率

一般：固定0.785％、機動0.785％。

500萬元（含）以上：固定0.225％、機動0.225％。

6月期定期儲金年利率

一般：固定0.910％、機動0.905％。

500萬元（含）以上：固定0.240％、機動0.235％。

9月期定期儲金年利率

一般：固定0.935％、機動0.910％。

500萬元（含）以上：固定0.250％、機動0.245％。

1年期定期儲金年利率

一般：固定1.225％、機動1.185％。

500萬元（含）以上：固定0.335％、機動0.330％。

2年期定期儲金年利率

一般：固定1.260％、機動1.220％。

500萬元（含）以上：固定0.340％、機動0.340％。

3年期定期儲金年利率

一般：固定1.270％、機動1.220％。

500萬元（含）以上：固定0.350％、機動0.350％。

郵政存簿儲金年利率0.325％；媒體轉帳薪資存款年利率0.395％；郵政劃撥儲金（未領用支票戶）年利率0.205％；公教存款年利率1.220％。