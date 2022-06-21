天氣越來越炎熱，使不少人食慾全消，就有網友分享一碗「神秘綠湯」，並稱其為中部人專屬的夏天消暑聖品，實際上，這碗綠湯的正確名稱為「麻薏湯」，是台中的特色小吃，照片一出也引來老饕熱議，「沒有這一味，就不是夏天了」、「北部沒有的美食之一」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張「神秘綠湯」照片，碗裡有著大量綠色葉菜，以及少許的魩仔魚。他表示，這碗湯是「中部人夏天專屬，北從豐原南到彰化，其他地方比較不容易吃到」，引發網友熱議。

其實這碗綠湯就是「麻薏湯」，其中綠色菜葉為黃麻的嫩芽。根據農委會農業知識入口網說明，台中為全台麻薏種植量最多的地區，加上其盛產於夏季，不少民眾會將麻薏與地瓜、魩仔魚一起烹煮，料理出特有的消暑麻薏湯，成為台中的特色小吃之一。

照片曝光後，不少老饕興奮留言，「只有真台中人知道呀」、「這個是台中人的專屬」、「沒有這一味，就不是夏天了」、「阿嬤的味道」、「從小吃到大，夏天冰箱必備」、「我的愛，但要回台中才能吃」、「好懷念啊，北部都吃不到」、「北部沒有的美食之一」。

也有網友分享不同吃法，「夏天吃冰的解暑又開胃」、「麻薏加番薯好吃到不行」、「蔴薏加小魚乾、地瓜，夏天沒胃口來碗微苦甘滑順降火」、「冰過淋在飯上更好吃」、「吃完再吃愛玉冰更消暑」。