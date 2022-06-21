一再傳出即將關門歇業的台南東區德安百貨，21日發聲明表示，在台糖不降租金的情況下，決定暫時退出台南市場，將營業到6月30日。

德安百貨所屬母公司德先公司指出，在台南市東區經營德安百貨品牌迄今已經16年，期間歷經東區商圈變化，大環境景氣已不可同日而語，近年又遭逢疫情衝擊，德先公司秉持服務在地精神並肩負企業責任，仍積極爭取續租機會，惟台糖公司公開招標所定的租賃條件，經過審慎風險分析及商業評估後，若以台糖後續漲租條件續租，恐將遭受極大損失，迫於無奈的情況下，德安百貨將暫時退出台南地區市場，向一直以來給予支持的鄉親們說聲：「感謝一路上有您，我們有緣再見！」

德安認為，2018年9月首次向台糖提送續租申請，多次表達強烈續租意願，但今年1到5月歷經3次公開招標，都沒有辦法達成共識，過程中一方面做最壞的打算，一方面做最好的規畫，積極對外招商。原本規畫影城、兒童遊樂、大型餐飲等，以複合式商城的概念帶動鄰近周邊生活機能，但因業種屬性關係，廠商需投入高成本，都提出較長合約期限的要求，惟與台糖公司續租遲未定案，無法有所進度，廠商受於展店時間壓力，最終不得不另尋他點，導致錯失良機，多年的招商規畫與努力成為泡影。

德安強調，即日起到6月30日，全館將舉行結束營業出清特賣，期待消費者來陪德安走最後一哩路。

台糖台南區處則說，依公司相關規定，之前出租流標3次後，目前已經簽報董事會決定未來是否降價，依規定大約可能打8折，但如果還是沒有人承租，董事會也會保留議價空間。