澎恰恰為還巨債接演台8，和高山峰演搞笑父子。（三立提供）

澎恰恰為了償還巨債，先是忍痛辭去酬勞較少的舞台劇演出，近期又加入收入相對穩定的8點檔劇組，在《一家團圓》中飾演一位熱情里長伯，帶著台客兒子高山峰，與資深演員鍾佳蓁各帶一個拖油瓶組成新家庭，走搞笑路線開啟全新故事線。

澎恰恰表示被徵召就來報到，他以前只有客串演出過8點台劇《家和萬事興》，此次加入《一家團圓》當天進組定裝完畢就馬上拍攝，演藝經驗豐富的他拿著厚厚一疊劇本，背完立刻上陣寶刀未老，彩排時笑聲不斷，自稱是「肖笑家庭」，市井小民要和豪門爭鬥走出不一樣的路線。

高山峰則是飾演一個深情台客，穿著大花襯衫、掛著一條大金項鍊現身，是《當男人戀愛時》中邱澤的台語浮誇版，被問他和邱澤有什麼不同？高山峰苦笑說：「我皮膚比他黑吧！」他本身喜歡曬太陽，最近天氣熱又外景多，才曬得黑，連澎恰恰都忍不住問他：「你是黑人啊？」他笑說和澎恰恰父子倆都戴著金項鍊，只是爸爸的是真的金子，他的是假的像狗鍊。

被問到平時像不像台客？高山峰說自己不說話時看起來很兇，之前去幼稚園接女兒時因為他話少不愛聊天，老師還偷偷打電話給他太太，問他是不是對幼稚園有意見？讓他哭笑不得，為自己平反：「我只是單純話少，但其實一講話就破功，很好親近的！」

澎恰恰和鍾佳蓁兩人認識超過40年，第一次演夫婦。鍾佳蓁說這是她第1次進三立，人生地不熟，連攝影棚位置都搞不清楚還要澎恰恰帶路，她回憶和澎恰恰認識時她是歌手，澎恰恰在當郵差，演藝工作只是兼差，鍾佳蓁還虧他事業做很大，當主持人還兼後台主任，這次兩人演出接地氣的里長夫婦。