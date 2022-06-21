中華職業棒球大聯盟「2022中華職棒新人球員測試會」將於本月27日上午8點半在台北天母棒球場舉行，測試會報名已於昨天（20日）中午截止，總計153位選手通過資格審核，接下來經過實戰測試後獲球團推薦者，始得參加7月11日舉行的新人球員選拔會。

台鋼雄鷹今年6月正式加入，讓中華職棒暌違14年再度回到6隊，也讓今年在新人選拔會的現場將出現重要的「第6張桌子」，第6隊的產生不僅引起各界關注，同時也提供球員們更多一展身手的舞台，吸引眾多棒球好手投入此次測試會，期盼能挑戰職棒殿堂，今年中職新人球員測試會共153位通過資格審核，報名人數僅次於2019年的191人，其中有77位投手、10位捕手、38位內野手、28位外野手。

不少參加過新人選拔會的選手，也在今年捲土重來，重新挑戰職棒舞台，包括來自世新大學棒球隊，最快球速145公里的桃園市成棒隊投手盧瑞祥；畢業於南部強權高苑工商，現在就讀國立體大的投手范育銓，經過一年的歷練也決定投入測試會，而今年自南華大學畢業的隊長張建鑫，在跑打守都有不錯的表現，期待在測試會獲得青睞，一圓職棒夢。

此外也有不少到台灣追尋棒球夢的球員參與這次測試會，目前效力於安永鮮物成棒隊的日籍投手髙塩將樹，他的兩位隊友、台日混血球員大瀧幸治與台伊混血球員爾曼羅索普，以及前陣子在未來之星邀請賽有亮眼表現的桃園市成棒隊，陣中的外野手陳喆閎、以及有過全壘打表現的內野手張育豪都也將在測試會亮相。

出身自北部棒球名校穀保家商，現就讀輔仁大學的外野手楊正宇，在高中及大學時期都能擔任球隊的中心棒次，有著不錯的打擊能力；同樣來自輔仁大學的「鄧氏兄弟」鄧佳友、鄧佳安，兩人皆是畢業於鶯歌工商的投手，今年兄弟倆也將攜手投入測試會。

擁有U12國手資歷的投手陳柏均、剛入選U23中華培訓隊的投手宮象謙以及外野手周佳樂與高聖恩，高中應屆畢業來自彰藝高中內野手高冠群以及美和中學投手邱承奕，同樣是本屆測試會亮點選手。