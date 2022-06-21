搶中秋送禮與自食商機，位在台北101大樓85樓的景觀中餐廳「捌伍添第」限量推出質感時尚的中秋月餅禮盒，每盒6入，限量僅800盒，7月30日前預訂可享早鳥優惠，每盒原價1,180元，早鳥優惠1,080元。

「捌伍添第」餐廳自去年10月開幕以來即受本地食饕愛戴與青睞，本著「深耕台灣，向世界展現寶島美好」的品牌精神，將豐富在地食材幻化成風格獨具的當代中華料理，為消費者帶來獨一無二的難忘體驗。今年秋天，「捌伍添第」以簡約雅致的水墨線條勾勒出台灣山巒之美為設計理念，限量打造質感時尚的中秋月餅禮盒，優雅呈現絕美極致品味。

為滿足每個摯愛家人的不同喜好，「捌伍添第」今年首度推出的中秋禮盒是由廚齡逾50年的港籍名廚謝文與其專業廚藝團隊精心設計，特別貼心打造三款風味獨具的中秋月餅，包括不容錯過的港式美味-「經典奶黃流沙」，口感綿密濕潤，色澤黃澄誘人，保證讓人一試難忘；再者是純粹好味的「御膳麻香」，選用優質的黑芝麻製成香濃內餡，是無法取代的傳統迷人滋味；最後還有「超人氣抹茶紅豆」，軟綿紅豆伴隨抹茶清香，甜而不膩。