近日有民眾舉報，宜蘭縣大同鄉某商店前經常有移工飲酒喧鬧，已影響附近居民作息。移民署宜蘭縣專勤隊獲報後前往查看，現場1名女性盤坐在地，酒氣醺人的模仿原住民口音說，「長官！我是原住民」，令現場人員傻眼。（移民署宜蘭縣專勤隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

近日有民眾舉報，宜蘭縣大同鄉某商店前經常有移工飲酒喧鬧，已影響附近居民作息。移民署宜蘭縣專勤隊獲報後前往查看，現場1名女性盤坐在地，酒氣醺人的模仿原住民口音說，「長官！我是原住民」，令現場人員傻眼；經確認該女為失聯移工後，依法將其逮捕、強制驅逐出國，並追查其餘同夥移工。

專勤隊今（21日）前往查看時，見狀上前查證身分，該女起初辯稱，「長官！我是原住民！跟朋友來喝酒」，拒絕出示證件，並不斷企圖模仿原住民口音，該隊人員發覺有異，幾經詢問後，該女才坦承自己為失聯的印尼籍移工。

該女表示，因失聯後找不到工作故找同鄉訴苦，見移民署人員前來還想掩飾身分，令現場人員啼笑皆非；經確認該女身分後，戳破假原住民身分依法將其逮捕，將予以強制驅逐出國，並追查其餘同夥移工。

宜蘭縣專勤隊說明，因應國內疫情嚴峻，110年5月迄今除推動外來人口「安心採檢」、「安心接種」專案，對國內防疫工作貢獻心力外，針對失聯移工，仍積極查處，以維護社會安定，同時也呼籲，外來人口仍應注重防疫，避免聚眾滋事。

專勤隊另提醒民眾，切勿未經許可非法聘僱外國人，違者將依就業服務法處15萬元以上75萬元以下罰鍰；五年內再違反者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金；意圖營利仲介者將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，切勿以身試法。

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