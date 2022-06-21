嘉義市是雲嘉嘉南地區唯一實施高中職以下學校實體上課，由13間嘉義縣市高中職校班聯會組成的「嘉義高校聯盟」21日訴請市府比照其他縣市同步採取線上教學，市府表示，高中職校上課方式是國教署授權各校決定，市府將轉達請願書給國教署。

嘉義高校聯盟嘉中理事長代表鄭宇倫指出，高中職校授課方式通常會參照市府的決策，嘉義市高中職校有很多鄰近縣市同學來上課，縣市不同步造成學生困擾，因而此次請願是希望期末考前縣市同步線上教學。

鄭宇倫說，聯盟目前有2份連署書共約6000名嘉義縣市學生認同縣市高中職校一致採取線上教學，其中有9成是高中職校生，以減少學生染疫風險、避免常因有同學確診又臨時停課改成線上上課的困擾。

市府教育處副處長林喜信表示，5月23日起國中以下學校暫停實體課程，高中職經國教署授權各校得比照所在縣市辦理或各校彈性決定授課，市府尊重各高中職學校，每次宣布都會邀請高中職開會確認，但高中職學校是否暫停實體課程的權責應是國教署，市府會將請願書轉交國教署。

聯盟代表之一林泓里說，此次請願是透過網路徵詢嘉義縣市學生對線上教學的意見，填寫調查表的大部分人認同嘉義縣市應一致線上教學。

由於高校聯盟舉例嘉女有居隔學生因「混成教學」以致受教權受影響，嘉義女中發布聲明駁斥學生反映受教權被影響。

高校聯盟發言人賴冠均說，此次問卷及請願是高中生自主發起，對先前請願書提及嘉女線上教學的問題是個案，造成校方困擾，向嘉女致歉。