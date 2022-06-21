中華郵政公司與國際知名卡通明星SNOOPY合作，6月30日起推出「SNOOPY郵你真好」聯名系列集郵商品，讓SNOOPY戴上郵差帽、背上郵差包，傳遞幸福和溫暖。

中華郵政表示，本次推出的「SNOOPY 郵你真好」聯名系列集郵商品，包含歡樂音樂鈴、同樂旅行袋、溫情帆布包、郵情馬克杯2款、絨毛娃娃吊飾2款、寄情明信片、情意片片貼、心情留言貼、深情郵摺及「郵你真好限量款A組」等，生活實用療癒小物，商品數量有限，民眾可至各地郵局窗口、郵政博物館購買或中華郵政集郵電子商城（https：／／stamp.post.gov.tw）訂購。

發售當日上午9時至下午4時，桃園成功路郵局、台中民權路郵局及高雄新興郵局將設置臨時郵局，「SNOOPY 彩繪郵車」首度曝光，並提供銷蓋SNOOPY臨時郵局戳服務及銷售相關集郵票商品，歡迎民眾前往拍照及收集SNOOPY專屬限定集郵商品。

中華郵政預告，本系列商品將於今年8月10日再推出「傳情小郵車組」及限量888組的「郵你真好限量款B組」，內含歡樂音樂鈴、同樂旅行袋、深情郵摺、傳情小郵車及限量紀念款小郵車， 並附贈「可愛書籤」、「紀念海報」、「金屬行李吊牌」及「精美專屬提袋」各1個。