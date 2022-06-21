法國導演阿薩亞斯與張曼玉墜入情網的首部作品《迷離劫》。（桃園電影節提供）

伍迪艾倫經典片《開羅紫玫瑰》讓人捧腹大笑。（桃園電影節提供）

「2022桃園電影節」即將於 8月19日至28日以「魔幻時刻」主題華麗登場，影展首波片單今（21日）公布，「魔幻電影院」單元集結影史重量級導演經典名作，陪伴觀眾重新思索電影院存在的意義。其中最大亮點為子單元「辯士留聲機」，將史無前例放映東西方經典默片作品，邀請辯士現場即席解說電影，帶領觀眾重回早期曾在日本、台灣等地風靡一時的辯士文化，走入專屬於電影院的魔幻時刻。

「新浪潮之母」安妮華達為紀念電影發明100年拍攝的《101夜》，找來馬斯楚安尼、亞蘭德倫、珍妮摩露、楊波貝蒙、凱薩琳丹妮芙、勞勃狄尼洛等與名為「電影先生」的主角一起聊電影談是非，不受限制的喜劇祝壽風格，於今看來完全放大絕；法國導演阿薩亞斯與東方女神張曼玉墜入情網的首部作品《迷離劫》中，穿著一身黑色緊身膠服的張曼玉穿梭片中，女演員、服裝師與導演之間的奇妙情愫緩緩展開，戲裡戲外的巧妙設計，阿薩亞斯詼諧幽默地自嘲法國電影工業與香港娛樂神話；伍迪艾倫經典片《開羅紫玫瑰》則演繹1930年代美國經濟大蕭條，電影院成為人們的忘憂避風港的歷史，以奇想犀利直視電影予人逃避現實的一面，讓人捧腹大笑也再三低迴，是電影魔力的最佳代言。

「辯士留聲機」單元首推德國表現主義電影巨擘佛烈茲朗傳奇之作《大都會》，片中以暗色調、高對比的黑白默片打造一幅人類世界的末世科幻圖景，深深影響後世《星際大戰》、《銀翼殺手》等科幻片，本次放映2010年終極修復版，並加開辯士演出版本；《卡里加利博士的小屋》則被影評人譽為「第一部真正的恐怖片」，將一戰後的德國社會提煉成一場銀幕夢魘，奇異場景充斥鋸齒、傾斜、歪曲等不規則形狀，準確以視覺表現人物的病態內心。獲選為美國家電影保護局典藏影片《攝影師》則為影史喜劇範本，片中以一台攝影機當作道具，巴斯特基頓自導自演，勇闖唐人街拍幫派火拼，動作特技之大膽、驚險與逗趣，該片亦為獨立製片名導賈木許心中的十大電影之一。

「辯士留聲機」將放映三部祖師爺級日本默片，包括日本電影巨匠小津安二郎經歷了日本電影從默片到有聲，黑白到彩色電影的歷史，《浮草物語》是其黑白默片代表，鄉間微風輕拂少男少女的初萌情愫，懷舊的村巷古道緩緩說出主角「喜八」的父子故事；《摺紙鶴的阿千》是擅於描繪女性的日本名導溝口健二的作品，絕美哀艷呈現少女紀憶如紙鶴一般飄渺無蹤，影片使用大量閃回與影像交疊手法，將在辯士的解說下帶領觀眾進入朦朧的記憶世界裡；日導林海象的一鳴驚人處女作《願睡如夢》，集黑白默片、懸疑偵探、武俠刀劍等類型於一身，名辯士松田春翠則現身（聲）電影中的電影院，讓觀眾透過銀幕欣賞辯士演出戲中戲，迷離特殊的觀影體驗，可說是魔幻電影院的極致詮釋。

「2022桃園電影節」將於8月19日起於桃園新光影城、in89統領影城與中央大學藝文中心107電影院等地接續映演，更多精彩單元與片單資訊將在臉書粉專及官網陸續公布。