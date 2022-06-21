劉冠廷、陳庭妮、謝沛恩、邱木翰、洪群鈞出席收視慶功記者會。（陳俊吉攝）

劉冠廷、陳庭妮、謝沛恩出席收視慶功記者會。（陳俊吉攝）

劉冠廷、陳庭妮、謝沛恩出席收視慶功記者會。（陳俊吉攝）

劉冠廷、陳庭妮出席收視慶功記者會。（陳俊吉攝）

劉冠廷、謝沛恩出席收視慶功記者會。（陳俊吉攝）

劉冠廷戲說自己有偶包。（陳俊吉攝）

由時創影業製作的《愛情發生在三天後》18日開播即勇奪周末華語戲劇收視冠軍，劉冠廷劇中與陳庭妮、謝沛恩各有不少吵架戲，3位主演與邱木翰、洪群鈞21日出席慶功記者會，被問現實中吵架能力？劉冠廷笑說：「不錯吧！所以不要惹我！」坦言和愛情長跑多年的女友孫可芳偶爾也會吵架，「但不會吵到像戲裡那樣在大庭廣眾之下，我有點偶包！」就算吵架，他也會盡量隔天就和好，不會像戲中一吵就8年不聯絡。

陳庭妮也承認自己會和另一半吵架，但因為她不喜歡吵架，所以通常自己會先消化，「會想吵，都是因為忍過、知道我無消化了，可能是已經覺得委屈或道德上的問題」，她舉例自己有時間觀念癖好，會生氣慣性遲到的人為什麼遲到、影響到別人，忍到極限就會說「你不能早點起床嗎？你的時間是時間、別人的時間不是嗎」。

劇中有不少8年前大學生校園生活回憶戲份，劉冠廷和陳庭妮上演不少友達以上、戀人未滿的小清新互動，被問有什麼互動是想在現實生活中與另一半一起實踐的？陳庭妮說：「我最想幫對方剪頭髮！因為願意讓你剪頭髮代表關係夠親密。」她說至今還沒有剪過未婚夫胡宇威的頭髮，「我超想剪的，如果他願意讓我剪的話！但代價太高了，萬一剪不好、缺一個角，就（醜）3個月耶！」

劉冠廷也說願意讓女友孫可芳幫他剪髮，「可以啦，我現在頭髮比較長。因為壓力是在剪的人身上！」說完又忍不住問：「但你們說的是一、兩刀？還是完整一顆頭？」謝沛恩則自曝小時候因剪芭比娃娃的長髮剪不過癮，就拿小她4歲的妹妹頭髮開刀，「因為拿剪紙的那種剪刀，一下子剪到很短，妹妹一直哭，她很恨我剪她頭髮。後來她生日那天，我跟我媽說知道她想要什麼禮物，就是假髮！」

過去鮮少拍親密戲的劉冠廷羞曝跟陳庭妮有吻戲，「但不太好吻，需要一點勇氣」，陳庭妮幫腔：「是熱血的吻。」透露其實這場吻戲是導演馮凱臨時改了吻戲拍攝的時間點，在無預警狀況下被告知，空氣瞬間凝結、雙雙愣了一下，但很快就開始思考吻戲該怎麼演，意外碰出精彩火花。

謝沛恩劇中與老公劉冠廷經常爭執不休，角色個性強烈，「信真是一個女強人、控制狂和強迫症。」和劉冠廷演出時總是得呈現劍拔駑張的氛圍，她笑言真實生活中很少有和男友吵架的經驗，「透過這個角色探索和另一半爭吵爭執的過程，在身為演員的當下覺得很過癮、很爽，因為可以玩這麼多，不用覺得有負擔也不用擔心傷害到對方！因為平常的生活不可能會這樣，罵人真的很可怕。」她表示，親友看了第一集之後，都紛紛說「跟妳平常很不一樣、形象反差很大，比妳平常兇」，但她也從該角色學習愛自己的方法，「要先懂得讓自己開心，而不是從別人身上獲得開心。」

劉冠廷也說，可以理解謝沛恩身為演員覺得「爽」的部分，也覺得她當下很辛苦，導演給什麼指令，她就會快速進入狀態。後來跟施名帥聊起，他才想起來，從一開始讀本時，謝沛恩就已經進入「信真」的狀態，當時的他還曾心想：「天啊！她遇過什麼創傷？」直到戲殺青，他才發現真實的謝沛恩原來是什麼模樣。也因為劇中兩人一直吵架，謝沛恩笑說：「他常會貼心問我要不要喝水、或吃個口香糖！」

劉冠廷第一次演出馮凱執導的戲劇，獲得對方大讚是30年執導生涯以來唯一說「讚」的演員，馮凱認為劉冠廷的戲路極廣，「在他身上看不到界線。」劉冠廷坦言這次在演出時，經常發現已經準備好的內容到了現場又被導演修改，但劉冠廷相當認同對方做法，因為他發現演員都是主觀去看劇本，「表演上容易有自己的盲點和慣性。」多虧馮凱的每天給的「驚喜」，「讓角色形象在創作過程中慢慢被建立起來。」