國民黨嘉義縣黨部今正式徵召現任民雄鄉鄉民代表簡嘉億轉戰第2選區議員。（取自簡嘉億臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣黨部五合一選舉日前首波議員提名名單，當時以民雄鄉長參選人尚在協調為由，暫緩第2選區議員人選徵召，經幾協調後，提名資格審查委員會今正式徵召現任民雄鄉鄉民代表、民雄鄉後備軍人輔導中心主任簡嘉億轉戰議員，簡嘉億則強調會全力以赴，努力贏得勝選。

身兼縣黨部主委的立委翁重鈞表示，簡嘉億現任鄉民代表，嘉義大學資源與土木工程學系的背景，讓他從事建築業有成，平日又熱心教育及公共事務，先後擔任民雄鄉青工會會長、嘉義縣青工總會總會長等多項職務，平日透過公益活動關懷弱勢、獨居老人，甚至在國民黨財務困難之際，簡嘉億還獨力出資承租國民黨民雄鄉黨部辦公室，黨部持續服務民眾、黨員。

黨部指出，簡嘉億基層服務扎實，這次黨籍議員林于玲轉戰民雄鄉長，鄉親都鼓勵他更上一層樓，雙方取得共識後，決定徵召簡嘉億以國民黨籍參選議員，也是第2選區唯一國民黨提名的候選人。