台灣防疫保單遭美國媒體形容如同「一場賭博」，金管會今天強調，今年初發現疫情風險出現變化，已連發20道公文向業者示警，業者也陸續下調防疫保單保額，「監理面金管會隨時有在進行處理」。

華爾街日報報導，台灣保險公司去年銷售數百萬張防疫保單，隨COVID-19確診病例激增，防疫保單理賠總額可能超過14億美元，報導並指台灣保險公司誤判疫情風險，付出不菲代價，防疫保單如同「一場賭博」。

金管會保險局副局長林志憲澄清，防疫保單當初是按照當下風險係數進行處理；而且今年初保險局發現整體疫情風險屬性有改變，但有部分公司仍銷售高額補償給付的防疫保單時，保險局今年首季針對14家產險業者、37張備查制防疫保單連發20道公文示警。

林志憲指出，當時金管會請業者檢討保單對稱性，是否符合保險保障機制、損害填補原則及相關風險控管機制，後續業者也開始降低防疫保單保額。他強調，保險局監理面隨時有在進行處理。

根據金管會統計，目前市面上已沒有任何一張防疫保單，僅有7家保險公司銷售12張疫苗險，其中5家產險銷售8張疫苗險、2家壽險銷售4張疫苗險。也因防疫保單理賠風暴太震撼，產壽險業者幾乎全數下架海外突發疾病醫療險，截至目前僅剩1家壽險公司銷售海外突發疾病醫療保障。