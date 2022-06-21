國立台灣師範大學今年迎接百年校慶，校長吳正己率領百位師生，挑戰為期9天的「鐵騎環島」，車隊第3天抵達嘉義市文化中心前方廣場，大家聚集排出「NTNU 100」字樣，高喊「台師大百年校慶，生日快樂」，共同完成空拍壯觀畫面，象徵台師大穩健邁向未來百年。

「師大鐵騎，Never畏懼；百人環島 永不放棄！」百位師生齊聲吶喊，6月18日展開「鐵騎環島」挑戰，熱血紀念今年百年校慶，EMBA校友會、EMBA單車社數十位學長姊在校門前，夾道歡送百位騎士啟程，一行人從和平校區百年古蹟前出發，預計由西部至東部行經17個縣市，總里程910公里，同時提倡環保及永續發展概念，也串聯各縣市校友會駐點快閃活動，「師大人」互相打氣。

台師大薪傳百年，培育無數社會菁英及優良師資，現任校長吳正己表示，此次單車環島不僅是挑戰極限，也期許參與師生在環島之旅中，實踐節能減碳永續概念，也對寶島各地有更深的認識，發揮「師大人」關懷社會精神，並沿途喚起各地「師大人」的向心力，一同祝福台師大邁向百年里程碑，更要為下一個百年扎根，打下永續發展的基礎。

沿途上最大的挑戰，就是烈日當頭的酷熱，還有3天跨越10個縣市、騎了近300公里的疲勞酸痛，各地的校友會及體育系校友分會也在各縣市休息站為騎士加油打氣，提供物資及補給飲料，祝福師生一路平安，讓大家相當感動。

國立台灣師範大學今年迎接百年校慶，校長吳正己率領百位師生，挑戰為期9天的「鐵騎環島」。（台師大提供）

嘉義區校友會理事長、嘉義市長黃敏惠（左三）陪台師大百年校慶鐵騎環島師生在市區騎一段路。（台師大提供）