搶攻消暑商機，太魯閣晶英酒店的池畔酒吧推出夏日限定的冰品及飲品，由飯店點心坊廚藝團隊精心規劃出口感如雲朵般綿密雪酪，以及加入各式當令鮮果的莫吉托特調，為旅人的夏季峽谷之旅增添清涼好滋味。

啡嚐甜蜜雪酪。（太魯閣晶英酒店提供）

太魯閣晶英酒店今夏推出「夏戀芒果雪酪」與「啡嚐甜蜜雪酪」2款盛夏限定冰品，每日下午2點至晚間8點能在池畔酒吧開賣，每款420元+10%。外表似琥珀般閃耀的「夏戀芒果雪酪」以新鮮芒果現打冰沙結合檸檬，搭配切塊芒果及日式焦糖雞蛋布丁，綻放出酸香甜蜜滋味；「啡嚐甜蜜雪酪」則是以經典義大利甜品「提拉米蘇」為基底，搭配芝士奶蓋製成療癒系雲朵造型，佐以焦糖榛果脆粒增添口感，融合起司、咖啡與酒香的醇厚滋味，創新呈現義式經典滋味。

太魯閣晶英酒店推出5款夏日限定的「莫吉托特調」。（太魯閣晶英酒店提供）

晚間8點至10點則販售5款莫吉托特調，以經典調酒莫吉托(Mojito)為主要概念，延伸搭配洄瀾在地「山中酌禮」小米酒、海尼根及各式水果調製，其中的「小米酒桑格莉亞」更由經典西班牙調酒延伸創意而成。此外，還有無酒精飲品「鮮果漾飲」，嚴選當季水果製成新鮮果醬，再以果醬調製出沁心果汁，繽紛透涼，口感清爽；飲品每款300元起+10%。

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