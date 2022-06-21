報稅期限進入倒數，基隆約10萬8千多戶民眾，尚有14％未申報。立委蔡適應今日啟動申報綜合所得稅服務平台，6月27日至30日晚上6時至8時，只要到服務處，會有專業記帳士志工協助申報。

財政部北區國稅局長蔡碧珍表示，基隆約10萬8千多戶民眾需要申報綜合所得稅，目前約86％完成申報，約1萬5人尚未報稅，現距離截止日期剩不到10天，希望大家多利用網路、手機報稅。她提及，每年在報稅最後期限前，國稅局同仁中午不會休息，提供民眾申報服務。

蔡碧珍說，民眾若透過網路或手機報稅，可以參加抽獎，最高獎金5萬元，北區國稅局預訂於今年7月下旬，以電腦程式隨機公開抽出2782名幸運兒，並公告於北區國稅局網站（https：／／www.ntbna.gov.tw）。

基隆市記帳士公會理事長張旭桐指出，歡迎市民向記帳士公會諮詢稅務問題，除了可以在立委蔡適應服務處辦理外，本會在七個行政區都有據點，民眾可以就近辦理申報事務。（https：／／web.hocom.tw／h／index？key=u5ntx）

蔡適應表示，服務處過去幾年都有協助市民報稅服務，近期因疫情影響，報稅時間延後1個月，申報綜所稅服務平台也在最後一周啟動，歡迎各位朋友攜帶健保卡、自然人憑證，至服務處辦理，現場會安排記帳士公會志工，協助民眾報稅、節稅。