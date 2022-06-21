嘉義縣新港鄉公所清潔隊被控以農業廢棄物名義，收運新港夜市的事業廢棄物到嘉義縣鹿草焚化廠處理，夜市攤商3年多來少支付清運費用約7萬3500元，檢方認為洪姓隊長及林姓隊員涉嫌圖利夜市負責人及攤商，依貪汙治罪條例起訴2人。

新港鄉公所表示，洪姓隊長已於去年12月離職，擔任代表會祕書，林姓隊員則等收到起訴書再研議後續處理事宜。

檢調調查，洪前隊長、林隊員明知嘉義縣新港鄉永福段839、840地號的土地是新港觀光夜市用地，非農業用地，夜市所產生的廢棄物依法要以一般事業廢物處理、收費，不同於嘉義縣鹿草嘉義縣鹿草垃圾焚化廠的收費標準。

洪員及林員卻於2018年5月至2021年10月15日，指派新港清潔隊每周五收運周四晚上觀光夜市產生的廢棄物，每月約逾1噸，清運到嘉義縣鹿草嘉義縣鹿草垃圾焚化廠處理，讓夜市負責人及攤商用較低廉的收費去化夜市的廢棄物，3年5個月間減少7萬3500元的支出。

洪前隊長辯稱，夜市洪姓負責人時任新港鄉民代表，委託他幫忙處理一些夜市的廚餘及資源回收垃圾，他想說幫忙1、2次且是少量是便民服務，不清楚清潔隊後續長期協助清運處理。