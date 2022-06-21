「楠西社區博物館計畫」3個月來5堂課也有近百人次參加。（拓窗藝術教育團隊提供／劉秀芬台南傳真）

「楠西社區博物館計畫」第一階段成果展25日起至7月1日將於山慢慢民宿一樓展出，同時還有絹印DIY活動。(劉秀芬攝)

台南市楠西區是台南市後花園，有梅嶺、曾文水庫、龜丹溫泉等多處景點，返鄉青年張佳雯希望能讓更多人認識家鄉，因此與夥伴李泊易以藝術為主題，推出「楠西社區博物館計畫」，藉由藝術課程，讓居民們可以重新凝視自己生活的土地，一起為楠西帶來改變，讓更多人「看見」楠西。

張佳雯與李泊易都是藝術科班出身，目前皆在台南念研究所。張佳雯2年前返鄉居住，就一直想發揮自己藝術與教育專長，為家鄉做一些「有趣、有意義」的事，剛好與李泊易推廣藝術教育的想法不謀而合，因此組成拓窗藝術教育團隊，推出「楠西社區博物館計畫」，並獲得企業贊助經費。

李泊易表示，受藝術家吳瑪俐影響，發現藝術不只是掛在畫廊或是美術館的展品而已，更可以進入社區，一同與團體進行思辨與討論議題，更可以成為社會推動力。

「楠西社區博物館計畫」企圖在楠西開啟一個橫跨老、中、青、幼兒的對話共享空間，也剛好有在地民宿願意開放客廳當共享空間，兩人開始推出藝術課時，也怕知名度不夠，找不到人來參與，幸好在地教會、幼兒園與社區都大力協助，3個月5堂課也有近百人次參加。

張佳雯與李泊易以其藝術專長設計課程，運用似顏繪課程，透過訪談，讓長者回憶童年、分享故事、說出對地方的期盼；圓圈畫則串起了居民的聊天網路，呈現一幅幅的「楠西在地記憶」。

經過3個多月的交流與推廣，愈來愈多人認識張佳雯與李泊易，還幫忙分享活動宣傳，「楠西社區博物館計畫」25日起至7月1日也將於山慢慢民宿一樓展出69幅藝術課程成果，他們也希望未來充分利用民宿共享空間，與在地的居民一同規畫、行銷楠西，替楠西帶來點不一樣的活力。