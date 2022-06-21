（1915更新）俄損失近1500輛戰車 烏克蘭曝光最新戰果

烏克蘭國防部21日宣稱，自俄羅斯展開入侵至今，俄軍已損失超過3.4萬人，並有1496輛戰車、3606輛裝甲車、2537輛車輛、752門火砲、239門多管火箭發射器、98具野戰防空系統、216架定翼機、181架直升機、611架戰術無人機等大量載具遭擊毀、拋棄或俘虜。

上述數字尚未獲得證實，不過依靠實際影像證據追蹤俄烏戰爭軍事裝備損壞狀況的第三方獨立觀察網站Oryx，已記錄到俄軍損失達786輛戰車。