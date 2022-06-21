國票金控今日召開法人說明會，面對升息導致債券殖利率大幅上揚（殖利率上揚代表價格下跌），國票金指出，國票去年已適時調整風險部位，在升息趨勢下也使得投資價值浮現，下半年將掌握利率波段高點回補債券，拉升資產部位收益率。

國際票券指出，升息趨勢下，外幣債券及台幣債券殖利率大幅上揚，債券部位評價雖有減損，但在去年交易團隊即研判利率走勢，積極調整風險胃納，除減持庫存部位100餘億元外，也調整債券投資組合的存續期間，持有標的以具有高流動性的投資等級債券為主。

國際票券分析，目前殖利水準來到高點，下半年將掌握利率循環，伺機回補債券，拉升整體資產部位收益率，短期殖利率曲線平坦化的現象對票券業帶來營運上的挑戰，但未來殖利率曲線仍會走向正斜率，長期而言利差擴大，將有助於升票券公司的資產報酬率(ROA)及權益報酬率(ROE)。此外，在授信業務上，將持續擴大參與綠能融資、聯貸案及永續連結指數FRCP等業務，維持票券業務成長動能與市場領先地位。

國票證券方面，新任總經理張育綺表示，下半年將持續精進下單平台、拓展電子商務及爭取高頻交易客戶，調整客戶結構以提升市佔率。在承銷業務方面，持續爭取優質公司主辦輔導案件及財務顧問業務，累積市場實績，打造國票品牌，國票證券在新金融商品及承銷業務，近年來已建立領先市場地位，將持續競爭上的優勢，維持獲利能力。

國票創投因長期持有部位評價損失，下半年持謹慎原則，除觀察各產業景氣變化趨勢，注意超跌的投資標的，適當調整投資組合中高市值個股之股票部位，汰弱留強，降低股票波動市場的風險。

至於國票金與日本樂天銀行、樂天信用卡共同設立之樂天國際商業銀行，董事長王東和表示，在開戶數雖落後於同業，但在存款數的穩定增長及客戶結構相對是健康，有助於損益兩平的目標達成。未來除持續與樂天集團及電子商務業者進行相關合作策略，以擴大樂天生態圈增加客戶群，在日本觀光開放後，500萬日本觀光的旅遊生態圈與跨境金融服務，將是子公司樂天銀行的重要經營利基。現階段強化數位金融服務及資訊系統升級，掌握數位化契機，提供「安心、安全、便利」之服務，穩健成長是首要的經營策略。