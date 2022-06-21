台南市消防局最近取得「救護新三箭」。(第五大隊提供／曹婷婷台南傳真)

救護新3箭來了！台南市消防局第五大隊為台南救災救護案件數最多的單位，因應目前引進3款可使用的新急救藥品，第五大隊今舉辦「高級救護技術員 EMT-P新進藥教育訓練」，期能提升心肺功能停止、創傷、心肌梗塞患者到院前存活率。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，去年台南救護案件達9萬7331件，其中，第五大隊案件數2萬1700件，為全市救護案件數最多的單位。第五大隊所屬28名高級救護技術員，屬於可執行多項預立醫囑及高階救命的救護技術員。

過去緊急救護雖也有一般藥物可使用，但此次開放新藥物效果更佳，有助於患者到院前及早治療。因此，此次訓練為強化提升第一線人員對藥物的認知，熟悉其使用流程並熟記相關禁忌症，而非等到遇到事故，因不熟悉藥品及使用而手忙腳亂，錯失使用藥物的黃金時間。

台南市消防局第五大隊28名高級救護技術員，今天展開EMT-P救護訓練，配合新採用藥物包括心肺功能停止患者可使用「臟得樂」，進行更進一步心律不整治療；心肌梗塞患者可使用「阿斯匹靈」預防血栓惡化；創傷大出血患者可使用「止血明」降低大出血。

台南市消防局表示，緊急救護已成各縣市消防機關非常重要的勤務之一，在市長黃偉哲大力支持下，逐漸放寬台南EMT-P在預立醫囑下的用藥處置，為的就是希望透過高級救護技術員的雙手，能做到更多、更好的現場處置，提升心肺功能停止、創傷及心肌梗塞患者到院前存活率。