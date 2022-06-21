李沐在《滴水的推理書屋》飾演菜島事務檢查事務官，在記者會分享拍戲心情。（三禾行銷提供）

林映彤（左）、葉星辰今出席植劇場2茁劇場女卡司記者會。（三禾行銷提供）

葛盈瑄今出席植劇場2茁劇場女卡司記者會。（三禾行銷提供）

茁劇場（植劇場2）將在8月推出4部作品，李沐、葉星辰、姚吉慧、葛盈瑄、林映彤21日出席女卡司記者會。李沐已是金鐘新人，近來又入圍台北電影節新人，她謙虛說沒有信心拿獎，「我心裡覺得最厲害人是方郁婷，。」她與「眼鏡男」男友交往兩年多，會不會因得獎而想結婚？她直言不會想結婚，「開始工作之後，感覺結婚、有一個自己的家庭是更大的夢想」。

李沐在新戲《滴水的推理書屋》飾演檢查官的小助理，不但去了殯儀館，還訪問了檢查官，讓她有滿大的心理壓力，該劇在台中拍攝，由於李沐曾在拍別部戲時聽過「特別」的聲音，聽到有人講她的名字，這次她特別帶佛珠在身上，而且一拍完殯儀館的戲馬上把事前準備的50元紅包花掉，「五十」代表「無事」之意。而她剛拔完智齒，而且一次拔上下兩顆，被家人虧：「妳可以把滷蛋吐出來了。」幸好昨已消腫，美美亮相。

葉星辰身為植劇場培育的演員，此次回鍋主演《綠島金魂》，她哥哥去年生了雙胞胎，加上最近好友顏正嵐結婚生子，讓她羨慕「我34歲來生一個好了！」她與男友愛情長跑13年，對方從未向她求婚，她一度想過是否要主動求婚，又覺得在一起這麼久沒有一定要結婚，可否接受先有後婚？她直呼：「可以啊，有了就結婚！」不過不是現在，該有的保護措施都有做。

姚吉慧第一次擔任主演，在《走過愛的蠻荒》跟李英宏對手戲，她本來要加入導演組，某天導演王明台問她是否願意當女主角，讓她「有種被求婚的感覺，我就立刻哭了！」

葛盈瑄是《說媽媽像月亮》女主角，她說被選上女主角壓力很大，有一次在家慌張出門的戲，她嘴角不自覺上揚，被導演王小棣大喊：「盈瑄，妳不要再笑了。」林映彤則是苦惱拍哭戲時，都是鼻涕先流出來，被導演問：「有沒有辦法眼淚多一點？」