受全球新冠肺炎疫情影響，國際間許多藝術交流被迫中斷，睽違2年後文化部21日召開記者會宣布，今年全面恢復實體藝術交流活動，並選出8組本土表演團隊前往歐洲，參加法國外亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝穗節台灣季及德國杜塞道夫國際舞蹈博覽會等極具指標性的國際藝術盛會。
文化部表示，這些表演團隊除了用音樂、戲劇、舞蹈及多媒體科技，向世人展現台灣的文化底蘊及當代視野，同時還會帶領觀眾深入探究生命體驗、多元性別與身體思辨等議題。
受全球新冠肺炎疫情影響，國際間許多藝術交流被迫中斷，睽違2年後文化部21日召開記者會宣布，今年全面恢復實體藝術交流活動，並選出8組本土表演團隊前往歐洲，參加法國外亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝穗節台灣季及德國杜塞道夫國際舞蹈博覽會等極具指標性的國際藝術盛會。
文化部表示，這些表演團隊除了用音樂、戲劇、舞蹈及多媒體科技，向世人展現台灣的文化底蘊及當代視野，同時還會帶領觀眾深入探究生命體驗、多元性別與身體思辨等議題。
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