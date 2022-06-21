好友在時尚大牌擔任創意總監是什麼樣的概念？大概就是可以私心打造夢幻衣櫥，並釋出整系列單品，大喊友情萬歲的感覺吧！從男子團體One Direction單飛後，Harry Styles近年在MV、紅毯上突破性別框架的造型，除被視為「無性別」穿搭典範，當然也成為「跨出性別框架」的Gucci創意總監Alessandro Michele成為好友，除在重大場合、舞台多次以Gucci現身，同時也於2019年兩人一同走上Met Gala紅毯外，可見兩人的好交情，近期更直接將兩人喜愛的元素，集結成系列單品於米蘭男裝周上發表「Gucci HA HA HA」，高聲頌揚彼此的好交情。

從本系列闊腿牛仔褲、針織單品等都能看出該系列融入70年代流行元素、波西米亞文化等。（Gucci提供）

該系列緣起於一通電話，以構築夢幻衣櫥的概念將許多童趣的想像交織而成，而名稱則取自兩人命字首字，以及互傳訊息時最常使用的笑臉符號擬聲詞。服裝融入兩人喜愛的元素、美學，如1970年代流行文化和波西米亞文化，以及英式裁縫元素、手作工藝細節融入其中，同時也翻轉男士西裝紳士形象，其體現於外套上的結構與珍珠母貝鈕扣上。

Gucci HA HA HA系列，在細節部分如鈕釦、格紋等設計等，致敬Harry Styles、Alessandro Michele都喜愛的70年代。（摘自Gucci IG）

「生氣熊熊」項鍊圖釋出後，讓不少網友直呼好可愛、太萌。（摘自Gucci IG）

Gucci HA HA HA系列部分商品將於10月於台北101 Gucci專門店獨家販售。（Gucci提供）

除西裝外，該系列還有T恤、帽Ｔ、風衣、睡衣、蘇格蘭百摺裙等，其中官方還在社群平台上釋出兩個「生氣熊熊」項鍊，讓不少網友在留言處瘋狂敲碗釋出日期，為避免台灣的消費者苦苦等待，台灣Gucci也表示該系列部分商品將於10月，於台北101 Gucci專門店獨家販售。