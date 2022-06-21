南科一名25歲工程師因平時工作壓力大、常疲累，3個月前重感冒，檢查發現雙側腎臟腫大，皮質增厚、蛋白尿合併血尿，近日更出現尿少、茶色尿、下肢水腫，經醫師診斷為「快速進展性腎炎」，險面臨洗腎，經中西醫合併治療，延緩惡化，才得以免於洗腎。

奇美醫學中心中醫部主治醫師陳曉瑱指出，這名年僅25歲的工程師因健檢異常，至奇美醫學中心中醫部求診，稱因為工作壓力大、血壓高、常疲累，曾被腎臟科醫師診斷有慢性腎臟病。

經她檢查，該名工程師皮膚及關節有過敏性紫癜表現，尿液檢查紅血球大於100，懷疑腎絲球腎炎，轉介腎臟科門診進行腎臟切片，病理切片顯現腎小球球囊內有新月體形成，診斷為「快速進展性腎炎」，又稱為「新月型腎絲球腎炎」，差一步就要洗腎。

經過持續中西醫共治，搭配雷射針灸緩解，延緩腎臟萎縮與腎功能退化，2個月後遠離洗腎風險，病情改善許多。

陳曉瑱指出，「新月型腎絲球腎炎」起病急、預後差、死亡率高，病人一開始會出現蛋白尿合併水腫和高血壓，若不以為意，數周內疚會進展到血尿、少尿或無尿，短時間如未及時診斷，錯過治療時機，腎功能平均半年內就會快速惡化，最終發展為尿毒症。她說，即使臨床未達腎衰竭，但腎功能出現短時間內衰退，仍建議及時進行腎臟切片。

陳曉瑱說，中醫治療快速進展性腎絲球腎炎有3個步驟，包括清熱涼血、補陰通絡、化痰除溼，但過去多數民眾認為中藥含鉀離子，恐造成腎臟負擔，其實不然，研究證實若及早以中醫介入治療，有助延緩腎臟惡化。