台中市大甲區幼獅工業區汙水處理廠，今從事汙泥泵汰換作業時，因現場大量汙泥流出硫化氫濃度太高，2名工人吸入硫化氫中毒。(台中市消防局提供)

台中市大甲區幼獅工業區汙水處理廠，今從事汙泥泵汰換作業時，因現場大量汙泥流出硫化氫濃度太高，2名工人吸入硫化氫中毒。(台中市消防局提供)

台中市大甲區幼獅工業區汙水處理廠，21日處理工業區廢水時，疑因汙水處理逆止閥損壞造成沼氣回灌，2名工人因吸入硫化氫中毒。65歲的鄭男當場無呼吸心跳，送大甲光田醫院經CPR，目前已恢復心跳，但仍昏迷狀態；47歲許男昏迷送大甲李綜合醫院，發現他有發燒經PCR篩檢確診新冠肺炎，轉送台中榮總就醫。

台中市消防局今天上午11時51分接獲通報，指大甲區幼獅工業區汙水處理廠內，有2名施工人員疑因吸入硫化氫昏迷。警消獲報後，立即派遣幼獅、大甲分隊出動救護車2輛、消防車2輛、消防人員8名，由小隊長李雅樂帶隊前往搶救。

救護人員到場發現，65歲的鄭姓男子昏迷、無呼吸心跳，47歲的許姓男子意識不清，2人分別被大甲光田及李綜合救治。鄭男經CPR搶救後，目前已恢復呼吸心跳，但仍處昏迷狀態，於加護病房治療與觀察中。許男到院時有發燒症狀，經PCR篩檢為COVID-19確診，轉送台中榮總就醫。

台中市勞動檢查處長邱怡川說，承攬商昨於汙泥迴流機房，從事汙泥泵汰換作業，因現場大量汙泥流出硫化氫濃度太高；一般應低於標準10ppm，但離現場4公尺處就測得濃度高達23.2ppm，因現場濃度太高，方造成工人吸入中毒。

台中市勞動檢查處將予以停工改善，並處3萬元以上至30萬元以下罰鍰；同步啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」(FAP)機制，協助妥善處理相關事宜，並持續協助關懷，勞檢處也將此案列為防災宣導案例。