上個月中共航空母艦在日本周邊海域演練戰機起降後，顯然持續加強派遣軍艦巡航日本附近海域。在日本就中共003航母下水表達「重大關切」之後，3日之內日方又2度發布消息，指稱中共海軍導彈驅逐艦等艦艇在日本周邊海域航行，日本防衛省還說，中方艦艇似乎採用「繞行日本列島一周」的航線，日方也為此實施警戒措施。

《共同社》報導說，日本防衛省統合幕僚監部發佈消息稱，已確認有2艘中共海軍導彈驅逐艦和1艘補給艦20日上午10點左右在千葉縣犬吠埼東南約220公里海域朝西南方向航行。

日本防衛省表示，3艘中共艦艇從對馬海峽進入日本海，經北海道近海南下進入太平洋一側。19日下午2點左右到達宮城縣金華山以東約220公里海域。中方艦艇似乎採用繞行日本列島一周的航線，日方對此實施了警戒。

20日有3艘中共艦艇從對馬海峽進入日本海，經北海道近海南下進入太平洋一側。另外還有1艘先前抵達對馬海峽的情報收集艦共4艘艦艇，分別穿過宗谷海峽與津輕海峽。圖為共軍艦艦繞行日本列島路線圖。（圖／日本防衛省）

據防衛省透露，上述3艘與20日發佈消息未包含的1艘情報收集艦共4艘艦艇，於本月12日至13日穿過對馬海峽北上。之後在16日至17日，2艘驅逐艦穿過北海道與薩哈林之間的宗谷海峽，補給艦和情報收集艦則穿過津輕海峽。海上自衛隊的護衛艦實施了情報收集和監視。

在日本周邊，本月還有俄羅斯艦艇在太平洋一側活動。防衛省確認19日有5艘艦艇從沖繩本島與宮古島之間進入東海，似乎繞日本列島航行了半周。

報導說，在中共第3艘航空母艦於17日下水後，日本官房長官松野博一在記者會上表示「抱著重大關心注視相關動向」，展示了警惕感。松野強調，中國的軍事動向「已成為包括我國在內的地區和國際社會的強烈關切」。

由於此次下水的003型航母配置了可在短時間內讓艦載機起飛的電磁彈射裝置，松野對此指出，「中國正在急速推進海上戰力現代化」。