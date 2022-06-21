高雄市長選戰將在年底舉行，國民黨智庫執行長柯志恩昨前往高雄市議會拜訪國民黨黨團，強調：「只要高雄市民願意給我機會，一生懸命為高雄！」被視為參選起手式。針對柯志恩對是否參選高雄市長態度轉變，國民黨台北市議員游淑慧認為，國民黨主席朱立倫應該有給柯一些承諾，讓柯無後顧之憂。

游淑慧今(21日)在《少康上線啦》節目中表示，外傳柯志恩將參選高雄市長，國民黨市議員心安了一半。柯志恩的形象不錯，比較屬於知性，因為高雄市都會區，她這樣的形象，某一程度比較符合高雄「知識藍」的部分，甚至是中間選民的部分。

游淑慧認為，陳其邁是男性，柯志恩是女性，所以在攻防上面，他們有不同的立基點，柯志恩本身口條、口才又不錯，她比較屬於中間、比較理性。

游淑慧指出，當柯志恩這張牌出來之後，其實風評都不錯，柯志恩有一段期間口風很緊，稱她自己沒有意願，是因為她覺得沒有淵源，光是整合就很困難。不過，此次在高雄市議員的部分口徑還蠻一致的，高雄在地的也都希望能出現一個優質的候選人，所以沒有整合的問題。

游淑慧透露，之前柯志恩會擔心，她的家和工作都在台北、教職也在淡江大學，要她放棄一切，跑去高雄參選，換作是誰都會有一點猶豫。游淑慧認為，朱立倫應該有給她一些承諾，讓她的心比較安定一點，這是應該的，讓她沒有後顧之憂；所以柯志恩中間態度轉變，應該跟朱立倫回國後再跟柯志恩談過並有一些承諾有關。