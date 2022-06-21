丈夫外遇還曝超扯觀念！1名人妻說她在生下2寶後不到1年，丈夫某天向她坦承她懷孕期間已外遇多次，但丈夫理直氣壯地提出想實踐「多夫多妻制」，稱現在不想定下來，想再多體驗，還說她也可以出去玩，讓她崩潰問網友該怎麼回應；不少人紛紛勸她快錄音蒐證，並提離婚。

該名女網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，她與丈夫在生下2個孩子後，丈夫竟在某日向她坦承，她在懷第2胎時，丈夫期時一直在出軌，且丈夫毫無任何罪惡感，甚至提出支持「多夫多妻制」，丈夫說目前已與其他小三斷絕關係，但還不想要「定下來」，想再多「體驗」一些。

丈夫向妻子坦承她懷孕期間已外遇多次，丈夫理直氣壯地提出想實踐「多夫多妻制」，稱現在不想定下來，想再多體驗，還說她也可以出去玩。（翻攝自臉書「靠北婚姻2.0」）

該女網友說，丈夫雖然向她坦承以出軌多次，但稱支持多夫多妻制的想法更讓她詫異，丈夫甚至要她也出去玩，徹底實踐多夫多妻制，她事後崩潰說目前老么還沒滿1歲，她不知道該如何面對這個家，問其他網友該怎麼辦。

其他網友紛紛留言「一定99%的人叫妳放生，另外1%會贊同妳老公的，那是妳老公的分身帳號」、「跟公婆要他的遮羞費，然後孩子給他」、「該先出去找工作，然後學著獨立，不是上來問網友怎麼辦」、「套他話把這段話錄下來，之後妳要出去玩或是告民事訴訟都隨妳開心嘍」、「等等，他已經玩一陣子了，要輪流啊，讓他帶小孩，換妳出去多夫多子多孫」。