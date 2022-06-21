高雄市刑大破獲一個專門透過網路交友軟體，宣稱可以透過投資比特幣可獲得高投資酬的網路詐騙集團，誆騙網友匯款後吸金的集團，不少網友匯錢投資後，事後才發現當初匯去的根本是人頭帳戶無法提領，警方估計至少接獲14人報案，經循線追查後，逮捕以王嫌為首，分工細膩的龐大詐騙集團，一舉從源頭抓到上游，順利逮捕24名成員，不法所得超過上億元。

高雄市刑大長期埋伏、跟蹤蒐證掌握重要情資，一舉破獲詐騙集團水房據點，查緝王嫌等24人到案，並查扣上大批贓證物品。(戴志揚翻攝)

高雄市刑大長期埋伏、跟蹤蒐證掌握重要情資，一舉破獲詐騙集團水房據點，查緝王嫌等24人到案，並查扣上大批贓證物品。(戴志揚翻攝)

高雄市警方近來持續強勢打擊詐欺犯罪，日前接獲被害人報案，指稱於網路上使用交友軟體，認識網友以投資比特幣之詐術引誘投資，被害人陸續匯入14個人頭帳戶，總計匯款新臺幣156萬元後，發現無法提領才驚覺遭詐騙。

高雄市刑大長期埋伏、跟蹤蒐證掌握重要情資，一舉破獲詐騙集團水房據點，查緝王嫌等24人到案，並查扣上大批贓證物品。(戴志揚翻攝)

經警方循線追查發現，以王嫌為首等24人，為一龐大分工細膩之詐騙集團，其中為隱匿詐欺所得贓款，由水房成員王嫌等4人負責擔任詐騙集團收水及收購人頭帳戶（俗稱車商）等角色，向網路不特定人，以新臺幣4萬元至6萬元不等金額，收購金融帳戶及收取贓款至水房。

另有一組成員擔任詐騙集團內車手頭角色，負責指揮13名車手提領贓款，並將贓款逐層上繳，設計層層斷點規避警方查緝，初估遭騙被害人計有19人，詐騙之不法所得上億；經高雄市警方鍥 而不捨埋伏、跟蹤蒐證掌握重要情資，一舉破獲水房據點，陸續於上述查獲時、地查緝王嫌等24人到案，並查扣上揭贓證物品，全案依法帶案偵辦。

高雄市警局長黃明昭指示市刑大大隊長洪松田，統合各分局偵查能量，針對詐欺犯罪案件，務必溯源追查，展現壓詐決心。此外，個人名義之銀行帳戶、存摺請謹慎保管，勿輕易提供、販售他人使用或幫助提領，避免淪為詐欺洗錢共犯，請民眾勿以身試法。