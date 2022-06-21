財政部北區國稅局表示，民眾想要適用房地合一調職、裁員非自願售屋條款，必須同時符合「個人或配偶設立戶籍」、「實際自住房地」且「未供出租、營業或執行業務使用」等三項要件。

若未符合任一項要件，則無法適用優惠稅率，若持有期間在兩年內，調職賣屋甚至會適用房地合一最高稅率45％。

我國非自願售屋情況主要是照顧生活困難或重大變故者，因此多設有適用條件。官員指出，若遭公司裁員或調職要賣屋，該房地必須為自己實際居住房屋，如設立戶籍或提供居住證明等，且不能為出租、營業或執行業務使用，需證明因調職或裁員必須從「自住屋」搬遷到他處情況才能適用。

依財政部台財稅字第11004575360號函釋，若符合「遭公司裁員或調職需離開個人或配偶戶籍自住房屋」，「受家暴或人身安全威脅而申請保護令的搬家賣屋」、「無力還債或補稅遭強制執行」、「負擔本人、配偶、雙方父母、未成年子女或無謀生能力成年子女重大傷病醫藥費」、「房地在取得前遭鄰居越界建築」、「共同持有房屋未經同意遭變賣」，還有「同時繼承不動產與擔保債務且無力償還」等七種情況，出售五年內持有房地，可適用20％房地合一優惠稅率。

另以越界建築條款為例，必須為個人在取得房地之前，該筆房地就遭到他人越界建築。若自住一段時間才遭他人越界建築，依民法第796條規定，已知鄰居越界卻未提出異議，則不能請求移去或變更其房屋，僅能就所受損害要求賠償金或要求購買越界畸零地。