離今年中秋節還有2個多月，已有飯店業者搶先瞄準中秋送禮商機，台南遠東香格里拉飯店針對企業送禮及個人品嘗需求，推出3款不同風味及價位的精緻月餅禮盒，價格區間自1288元至2188元，飯店更祭出早鳥優惠搶客，8月1日前預購就享85折優惠。

台南遠東香格里拉飯店今年推出的3款月餅禮盒，以寓意幸福、美滿、富足的圖騰為主軸，運用雷射雕刻立體窗花，搭配知更鳥蛋藍、活力橘、繽紛粉紫色調，打造亮眼吸睛的精緻禮盒；月餅食用後，可再利用作為收納飾品盒，兼具實用環保。3款禮盒分別有限量款的「豪華．薈萃」禮盒，包含廣式與桃山皮月餅共4入，搭佐台灣精品茶葉2罐；「經典．好日」禮盒囊括6款經典融合創意的廣式月餅；以及「奶黃．流金」禮盒，內含3款濃郁綿密奶黃月餅共6顆。

針對高端市場，推薦限量款「豪華．薈萃」月餅禮盒，以寓意財富源源不斷的斜方格紋設計禮盒，精巧配上知更鳥蛋藍增添尊貴典雅，傳遞幸福美滿；飯店獨家與友善耕作的台灣複方茶品牌「茶日子」合作，嚴選南投埔里「山形玫瑰烏龍」及南投海拔400-800公尺的台茶12號「金萱紅茶」，從選料到製程層層把關，打造2款獨特風味的桃山皮月餅，入口散發淡雅花香與奶香餘味；還有2款皮薄餡足的廣式經典不敗口味「蓮蓉栗子蛋黃」與「紅藜山藥五穀雜糧」，隨禮盒附「山形玫瑰烏龍」及「金萱紅茶」茶葉各1罐，每盒2188元。

限量款「豪華．薈萃」禮盒，內含4顆月餅及台灣精品茶「山形玫瑰烏龍」及「金萱紅茶」茶葉各1罐。（台南遠東香格里拉提供）

口味多樣的「經典．好日」月餅禮盒，以代表豐收的橙色搭配內層知性寶藍色，時尚吸睛帶著優雅氣息，特別選用古時貨幣軲轆錢，圓中帶菱格窗花圖紋，象徵富足圓滿，日日是好日的祝福。禮盒中的廣式月餅除了傳統口味，更結合台灣特色食材，加入烏魚子、茶葉、黑芝麻等，分別有層次豐富的「黑芝麻杏仁」、茶香交織果香的「大吉嶺柑橘蘋果丁」、鮮味十足的「X.O 烏魚子」及港式雋永經典的「棗泥核桃」、「蓮蓉栗子蛋黃」與「健康伍仁火腿」等6款，每盒1388元。

「經典．好日」禮盒口味多樣，內含6顆廣式月餅。（台南遠東香格里拉提供）

老少咸宜的「奶黃．流金」月餅禮盒，以紫氣東來為包裝設計主軸，運用雙層窗花圖騰線條，融入強烈對比色彩，營造整體層次感，勾勒出新潮又復古的風格；在月餅口味上，主廚創意十足加入夏威夷豆、鹹香肉鬆與那黃橙誘人色澤的香甜奶黃月餅相結合，為傳統美點帶來新滋味，有「金沙奶黃」、「夏威夷豆奶黃」、「奶黃肉鬆」3款口味各2顆，鹹甜皆備，每盒1288元。