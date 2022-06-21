以精緻面料、俐落剪裁聞名的義大利品牌ZEGNA ，近期於米蘭男裝周上以「Born in Oasi ZEGNA 傳承自傑尼亞綠洲」為題發表2023夏季系列，並將秀場選址於品牌歷史悠久的毛紡廠露台舉行，帶領觀者挖掘本季新作之餘，也讓品牌在毛紡廠打造的「傑尼亞綠洲」得以被更多人看見。

本季剪裁寬鬆，並運用清透材質、清爽色系及印花打造視覺上的清涼。（傑尼亞提供）

另本季服裝為因應夏季高溫，該系列選擇結構獨特的針織面料、高科技桑蠶絲、網紗等清透材質，搭配質樸大地色調融合些許活潑的黃色、自然風格印花，使視覺上更顯輕盈;在剪裁方面本季廓形較寬鬆解構造型為主，如可凸顯品牌剪裁強項的和服、大衣等，長褲則多運用無燙摺設計，塑造元統版型。在配件部分，於秀場可見不少輕便、大容量包款，讓人不禁聯想起夏季旅行，而在鞋款方面，品牌經典Triple Stitch運動鞋，本季品牌設計師Alessandro Sartori 特別與倫敦鞋履品牌Conceptkicks創辦人 Daniel Barley推出聯合設計鞋款。

ZEGNA 2023夏季系列。（傑尼亞提供）

ZEGNA 2023夏季系列。（傑尼亞提供）

ZEGNA 2023夏季系列。（傑尼亞提供）