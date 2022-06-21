俄羅斯挾優勢軍力侵略烏克蘭進展卻不如預期，近期又傳出普丁痛失1名空軍菁英謝爾蓋·貢多羅夫(Sergey Gundorov)，網路上流出一段他駕駛Mi-35M攻擊直升機的最後身影，飛行一段距離後遭烏軍襲擊墜毀，成了自戰爭以來俄國折損第55名大將軍。

綜合《每日郵報》以及《新聞週刊》報導，51歲的謝爾蓋·貢多羅夫(Sergey Gundorov)16日在頓巴斯(Donbas)城鎮沃爾諾瓦哈(Volnovakha)遭烏軍導彈埋伏，最後連人帶機墜毀地面，克宮直到昨日(20)才證實這項死訊。

貢多羅夫維的死代表總統普丁（Vladimir Putin）痛失的第55位俄國上校，還曾獲頒三項勇氣勳章。當天他駕駛一台Mi-35M攻擊直升機穿越層層灌木叢，畫面中只見烏軍早已鎖定目標在遠處等候，先是發射一次砲擊，兩台直升機僥倖躲過。爾後重新追蹤了貢多羅夫維的直升機，埋伏許多最終精準擊中，順勢翻了好幾圈炸出一團火球墜毀，在整片田野中央竄出濃濃黑煙。

俄媒報導寫下，「對這名空軍英雄來說，最後一次英勇飛行將會永遠留存人們心中。如今任務完成了，但最好飛行員不會死，他會一直在天空飛翔。」

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