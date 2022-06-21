咪妃去年宣布升格人妻，現在已懷孕9個多月。 (台北海大提供)

咪妃去年轉型為重機女神。 (台北海大提供)

百萬YouTuber咪妃去年宣布結婚，現在已懷孕9個多月，她不僅考上台北海洋科技大學（簡稱台北海大）海洋休閒觀光管理系碩士班，還考取導遊執照，並在社群裡喊出「咪妃重機旅行團」出遊，竟有近300名粉絲報名跟團，完全是「報復性旅遊現象」。

咪妃平時熱衷分享Cosplay的吸睛美照，2021年她轉型為重機女神，她在台北海大非常受同學歡迎，不時拍重機片，甚至加入學校重機社團，組了一個「咪妃大車隊」，很多男同學自動成為她車隊的「後宮」。

日前，她社群發文透露她讀台北海大海觀系後，努力學習旅遊相關知識，想快點完成台灣重機旅遊的相關研究，她參加系上領隊導遊考照衝刺班，並一舉拿下證照。咪妃在網路上分享「我考到導遊證照啊啊啊」想帶「全新咪妃大車隊要出發囉」，還要求參團騎重機不是坐遊覽車的。

她說「我希望成為第一個YouTuber騎重機帶團環島旅遊，有人想跟我的團嗎」，沒想到才一問，每個社群都暴動，報名踴躍，疫情如此嚴峻，竟然還近300個人報名，根本是疫情奇蹟了。

不過因咪妃即將卸貨產子，帶團計畫必須延期。不過她很重視和同學及粉絲的承諾，等身體恢復一定會想辦法兌現：「這段期間，我也在想，如果可以出國，最想到日本穿和服騎重機，騎重機並且推廣Cosplay文化，這應該是很棒的研究題目，說不定還可以蜜月，如果在最安全的狀況下可以帶大家一起出團去日本，是不是太棒了！」。

台北海大國際暨校際合作處處長林威克，是本次咪妃導遊考照班的主持人，他認為咪妃根本是全才，在工作、學習再加上懷孕的三重壓力下，騎重機和考照都難不倒她，「聽到她帶團報名人數，更是把我嚇到，因為喜歡騎車的我也有報名！」

林威克除了指導咪妃，他大膽將台北海大校風轉向年輕潮流化，最近他還帶台北海大創新設計學院的同學，跨國合作日本文青保養品牌IPSA流金水空瓶環保裝置藝術，把衝浪板改造「減廢再生」，作品正陸續在全台8間SOGO百貨進行聯展，成果很成功，日本方公關公司公開稱讚台灣學生作品令人驚艷。對此，他謙虛說，「讓台灣學生在世界發光很重要！」他說，接下來還有更大計畫，希望可為台灣的大學生們努力。