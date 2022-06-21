現今許多人喜歡拿著筆電到連鎖咖啡廳，一邊喝咖啡一邊工作，但原PO則拍下有男子把「蘋果桌機」iMac，直接搬到連鎖咖啡廳使用，由於「蘋果桌機」大台又顯眼，原PO則表示「第一次看到有人把整台搬進來」；網友看見此照片則笑說「星巴克能推出共享辦公室了」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，他表示待在連鎖咖啡店裡工作的人很多，但是第一次看到有人把整台iMac搬進來；從原PO上傳的2張照片可見，有名男子把「蘋果桌機」直接搬到連鎖咖啡廳使用，還可以看見該男子的桌上還擺著會發光的鍵盤，反觀男子對面的客人，則是只拿著筆電在使用，對比之下，男子的「蘋果桌機」在咖啡廳裡非常醒目。

男子拍下有人拿整台「蘋果桌機」進連鎖咖啡廳辦公，網友也笑翻「還以為到了網咖」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「要移動它到別的桌子都覺得重了，居然有人可以帶出門，太不可思議了」、「星巴克能推出共享辦公室了」、「原來是網咖，還以為是星巴克」、「在比大的是不是」、「攜家帶眷來的」、「真正意義的達成了行動辦公室，相當的帶勁」、「Mac Book真的超多，但搬桌機還真是沒看過」。

另外也有網友表示，曾在另外一間連鎖咖啡廳看見疑似同一位男子，搬整台「蘋果桌機」進咖啡廳使用。