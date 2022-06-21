基隆市政府今日邀集潛水志工及海洋巡守隊，在基隆嶼周圍海域放流1萬200尾斑點石鯛魚苗。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府今日邀集潛水志工及海洋巡守隊，在基隆嶼周圍海域放流1萬200尾斑點石鯛魚苗，在釣魚界有「夢幻之魚」美稱，屬在地原生物種、具高經濟食用價值，市府期許藉此增裕基隆市沿近海域海洋資源。

基隆市長林右昌表示，市府每年都會挑選放流魚種，首先一定要屬於基隆在地原生，其次是魚苗要健康，再者是整體魚苗運送作業需有完善配套，如陸上及海上運輸，皆需常保低溫、供氧足夠，最後再由海洋巡守隊評估合適環境。他認為，魚苗活存率若能提升，對於資源復育相當有幫助。

產發處長黃健峰表示，往年市府會在基隆嶼舉辦魚苗放流活動，許多娛樂漁船、帆船等各式船艇，皆義務支援搭載魚苗和民眾，近年雖受到疫情影響無法擴大辦理，但海洋資源復育及棲地維護工作從未間斷。此外，近2年基隆嶼島礁磯釣友反映，斑點石鯛數量明顯增加，顯示放流成效逐步顯見。

黃健峰說，未來將持續選擇如瓜子鱲（俗稱黑毛）、石鯛等原生魚種，做為增殖放流的復育物種，朝向永續海洋、永續漁業的目標邁進。

產發處指出，近年海洋保育意識逐漸抬頭，市府一直提倡正確的放流復育觀念「對的時間、對的地點、放流對的魚種」，如此不指提升放流物種的活存率，對當地海洋生態環境也有助益，若愛護海洋民間團體有申請放流程序問題，可上網搜尋「水產動物增殖放流限制及應遵行事項」。（https：／／reurl.cc／8oARDR）