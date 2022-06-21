外送發現1名同業「未裝外送箱」準備拍照舉報時，遭到該同業不滿，該名同業竟拿出警棍叫囂，2人甚至倒在地上、扭打成一團。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

你的餐點決鬥中！三重1名30歲外送員昨（20）發現1名同業「未裝外送箱」準備拍照舉報時，遭到該同業不滿，該名同業竟拿出警棍叫囂，2人甚至倒在地上、扭打成一團，影片在網路上曝光，警方到場後雙方均不提告，但該名同業因非法持有警棍，警方已查扣並依社會秩序維護法函請三重簡易庭裁處。

臉書「記者爆料網」曝光當時影片，只見2名外送員帶著安全帽倒在地上扭打成一團，身穿白衣的外送員用手臂不斷扣住對方的脖子，就連一旁路人上前勸架，白衣男也不願鬆手，路人頻喊「年輕人不要這樣，不要動手」，2人隨後分開後又在路上互相叫囂、對罵。

整起事發在昨（20）早上11時許，38歲外送員蔡姓男子因未依外送平台規定，未使用外送箱送餐，引起另1名30歲的外送員鄭姓男子注意，鄭男打算用手機錄影存證欲向外送平台檢舉，引起蔡男不滿，蔡男竟從機車車廂拿出警棍理論，雙方爆發扭打。

不過當警方獲報趕往現場時，2人已沒有發生打架衝突，但雙方身上均有擦、挫傷，經警方勸說後，蔡男以及鄭男皆前往派出所釐清案情，經協調後，雙方都表示不提出傷害告訴，但由於2人有出現當街扭打的狀況，因此警方仍將他們依社會秩序維護法送辦。另外蔡男因非法持有警棍，已查扣並依社會秩序維護法函請三重簡易庭裁處。