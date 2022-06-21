大陸商務部官網21日發布消息，就美國實施涉疆產品全面禁令發表談話，指出美方以人權之名，行單邊主義、保護主義、霸淩主義之實，嚴重破壞市場原則，違背世貿組織（WTO）規則，直指美方做法是典型的經濟脅迫行為，嚴重損害中美兩國企業和消費者切身利益，不利於全球產業鏈、供應鏈穩定與全球通膨緩解，也不利於世界經濟復甦，中方對此堅決反對。

根據中新網報導，在美東時間21日，美國海關和邊境保護局依美國國會涉疆法案，將新疆地區生產的全部產品認定為「強迫勞動」產品，並禁止進口與新疆相關的任何產品。

據大陸商務部表示，大陸法律明確禁止強迫勞動。新疆各族群眾勞動就業完全自由平等。2014年至2021年，新疆城鎮居民可支配收入由2.3萬元（人民幣，下同）增至3.76萬元人民幣；農村居民可支配收入由約8700元增至1.56萬元人民幣。

大陸商務部說明，目前在新疆棉花播種的過程中，大部分地區綜合機械化水準超過98％，所謂「強迫勞動」與事實不符。美國的涉疆產品禁令，其實是剝奪新疆各族群眾的勞動權、發展權，導致被迫失業甚至返貧。

大陸商務部表示，中方將採取必要行動，堅決維護國家主權、安全和發展利益，堅決維護新疆各族人民的合法權益。