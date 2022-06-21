民進黨高市議員初選，4月中旬出爐，其中前鎮、小港選區落選的新人、會計師余宗熹傳出將「參選到底」，但該區除了現任議員陳致中、鄭光峰外，另有新人黃彥毓、黃雍琇要參戰，未來是否造成綠營分裂，引發高雄政壇關注。對此，余宗熹證實，這幾天會自己退黨，用財政等專業尋求選民認同。

民進黨高市黨部主委許智善坦言，未接獲消息，但現在還未到正式登記參選，距離年底還有一段時間，若余宗熹真的表態參選到底，市黨部會再去溝通，若屆時真的登記，將提報黨中央開除黨籍。

高雄市第10選區（前鎮、小港）應選8席，民進黨提名4席，含女性保障1席，因現任議員林瑩蓉已宣布不競選連任，黃雍琇為婦女保障名額，4月中展開民調，爭取連任的陳致中、鄭光峰和新人黃彥毓及余宗熹4搶3，最終余宗熹未能出線。

據了解，余宗熹本來為自稱正國會推薦，後來遭到正國會切割後，轉向尋求當時的市黨部主委趙天麟的湧言會支持，趙天麟的愛將黃雍琇再確定占婦女保障名額後，趙也公開力挺余宗熹，陪同掃街拜票，但最後余仍不敵民調結果落敗。

不過，余宗熹落敗後，仍持續關心地方及時事，時不時就發表言論，而圖卡也會註明「前鎮、小港」，5月底還換了臉書封面照寫著「為人民把錢搞清楚」，也拍攝全新的形象照，因此地方人士就認為早已有跡可循，如今又傳出一張「專業優先、為民謀利、參選到底！」、「小港／前鎮市鐵員參選人」的文宣，也令人好奇是否義無反顧參選到底。

余宗熹受訪時證實，會參選到底，強調自始自終一個人，跟民進黨沒有太大的淵源，「沒有喝過民進黨的奶水長大」，還認為初選民調失真，「我不是說造假，但不能反映真實選情」，很多人不表態掛電話，也有很多人特地動員顧電話，他個人沒有電話部隊顧電話以及組織，因此才未能出線。

余宗熹說，初選落敗後，不少支持者持續勸進他，地方對他有所期待，因此他決心參選到底，「我的初衷為民服務，揭弊打貪、為民謀福利」，至於黨派自己則沒那麼care，這幾天會先主動申請退黨。