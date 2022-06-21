本土疫情持續肆虐，台北市政府接連有多名局處首長、員工確診，甚至連市長柯文哲、副市長黃珊珊和蔡炳坤都沒逃過，肩負市府媒體聯繫重任的正發言人陳智菡，稍早也傳出快篩陽消息，她透露自己昨日就有咳嗽、喉嚨痛症狀，將預約聯合醫院視訊診療，雖然她和柯沒有近距離接觸，但保險起見，柯也將快篩檢測身體情況。

陳智菡受訪時指出，自己昨日就有出現相關症狀，主要是咳嗽、喉嚨痛，不過兩次快篩都是陰性，但今日不適感依舊，下午再次篩檢時呈陽性反應，不過當時已錯過預約視訊診療的時間，明日會上聯合醫院網站預約視訊診療；由於她最後到市府上班時間是上周五，但和柯文哲沒有近距離接觸。

陳智菡說，雖然她將在家中隔離7天，雖然無法陪同市長出席公務行程，但相關職務一切正常，只是改為線上辦公，視訊會議還是會繼續開，且自己身體狀況還能應付手頭業務，目前尚無請假打算，也會請兩位副發言人協助相關工作。