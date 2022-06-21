高雄刑大逮捕王姓主嫌。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄刑大逮捕張姓幹部。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市刑事警察大隊近月接獲情資，得知40歲王姓男子為首共20人的詐騙集團，以交友軟體認識網友，再提供虛擬貨幣投資訊息誘騙網友上當，刑大經過半年循線追查下，鎖定詐騙集團「水房」據點，在水房內查獲73萬6000元現金，以及多本存摺，再根據存摺金流，發現經手金額高達上億，警方訊後將主嫌王男及幹部等4人依詐欺罪、《洗錢防制條例》移送高雄地檢署偵辦。

據了解，高雄刑大從165防詐騙資料庫，得知詐騙集團使用交友軟體，去年5月間結識1名霍姓男子，互相傳訊息中，得知霍男想要投資賺錢，便推薦他投資比特幣，並提供投資管道，霍男信以為真，陸續匯入14個人頭帳戶共156萬元，同時跟霍男稱有獲利，直到6月間，霍男想獲利了結時，發現錢領不出來，才知道自己被騙了。

除了霍男外，初估被害人有19位，警方根據逮捕車手存摺金流，層層追查下，鎖定詐騙集團在台中西屯區水房據點，並於18日北上台中，與台中警方合力破獲水房，並逮捕王男、李男、張男、吳男等4名幹部。

在水房據點內查扣贓款新台幣73萬6000元、手機、電腦、3組U盾、３張金融卡、10本存摺等證物，在清查存摺金流時，發現王男集團經手金額達上億元，但金流來源可能不只是投資詐騙，可能為博弈等其餘管道獲得，全員訊後移送高雄地檢署偵辦，警方繼續深入追查金源及金流，查出是否有其餘被害人或者同夥。