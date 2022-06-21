上周央行跟進美國升息，宣布升息半碼後，中華郵政公司21日宣布存款利率調整，其中，影響層面廣泛的青年安心成家購屋優惠貸款「青安貸款」以及全國公教員工房屋貸款「築巢優利貸」最新的利率已經出爐。

公教員工房屋貸款「築巢優利貸」，最新利率為1.685％，足額反應半碼，也為一般民眾可拿到房貸的「地板價」。青安貸款一段式機動利率最新為1.775％，二段式機動利率前2年為1.565％，第3年起為1.865％。

青安貸款利率調高後，貸款戶負擔會加重，不過，財政部已宣布，為兼顧本次中央銀行升息之貨幣政策目標及減輕民眾房貸款資金壓力，青安貸款基準利率減少半碼優惠，將延長至今年底止，但在特定期間轉貸之借款人不適用。

目前這二個房貸都是依照中華郵政2年期定期儲金額度未達500萬元機動利率為基準，此次的基準利率調高0.125個百分點，來到1.22％。

進一步試算房貸，若以本息平均攤還，無寬限期，房貸1,000萬元，期限20年來看，房貸地板價原為1.56％，每月還款金額為48,531元，調升0.125個百分點至1.685％後，每月還款金額為49,110元，每月需要多繳579元，一年需要增加房貸支出6,948元。

若是30年房貸，每月還款金額原為34,801元，調升0.125個百分點後，每月還款金額為35,407元，每月需要多繳606元，一年需要增加房貸支出7,272元。