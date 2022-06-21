網紅長瀨昆妮臉蛋甜美身材火辣，身為日本華僑的她當年曾徵日文家教學生，亮眼外型引起網友暴動，封她為「全台最性感日文老師」、「日文女神」；後來昆妮成了直播主連千毅的女助理，但仍不吝介紹大和飲食文化，近日她去日本料理店用餐，竟曬出在UU上擺放生魚片的「女體盛」辣照，讓一眾粉絲看到狂噴鼻血。

長瀨昆妮今(21日)分享她去日式料理餐廳享受美食的照片，笑說「全部吃光光！太美味了。鮪魚我自己吃，鮭魚幫你們外帶囉～右滑有“人體壽司”影片」，昆妮所說的「人體壽司」也就是俗稱的「女體盛」，只見她拿筷子夾起鮪魚生魚片放在胸部上「沾」，但是當她才把筷上的生魚片放到嘴邊，另一片夾在UU的鮭魚生魚片竟不小心滑下去，卡進深溝中，昆妮自己忍不住笑了出來，網友們看到這個畫面則全被電暈辣爆。

長瀨昆妮身穿藍白條紋上衣，胸前敞開的春光則成為她玩「生魚片溜滑梯」的場所，粉絲狂刷愛心喊：「昆妮 好辣唷」、「人體壽司可以居家服務嗎」、「不要玩食物」、「美麗，性感，可愛」、「要吃掉下去那片」、「直接外帶妳，什麼都吃的到」、「我想吃妮的鮭魚」、「哇！女神的身材超火辣的！好喜歡女神」、「老師等我」、「美食+美色=絕佳」、「這樣美味又美麗可口～視覺味覺一起滿足」。

長瀨昆妮重新回歸當連千毅愛徒，直播擦玻璃舞狂扭辣爆。（圖／取自蘭亭精品臉書直播）

長瀨昆妮被稱為「連千毅愛徒」已有一段時間，擔任連的直播助理期間曝光度直線飆升；但連千毅上(5)月7日直播中情緒失控，飆罵當時正在旁邊的昆妮，讓她委屈到從直播中消失許久，外界一度懷疑兩人師徒關係破裂，但本月6日昆妮再度現身連千毅直播，並連日大秀性感「擦玻璃」舞，從兩人的互動看來仍默契十足，關係顯然已經恢復往昔。