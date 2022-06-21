恩恩案11個錄音檔今全曝光，新北市議會民進黨團再度甲級動員，要求新北市長侯友宜到議會報告並對社會大眾道歉，黨團也向大會提出譴責案，並要求市府究責相關局處，藍營議員則認為今是議案審查，應回歸到民生議題討論，藍綠互嗆吵翻天，最後在混亂中結束議程。

新北市議會民進黨團總召陳啟能認為，恩恩案11段錄音檔遭吹哨者爆料，經媒體批露，顯現市府的疏失與責任，市府掩蓋真相，市長侯友宜責無旁貸，應向市民道歉與檢討局處責任，要求侯與相關首長到議會進行專案報告。

市議員李坤城則說，侯友宜跟團隊不給恩恩爸爸資料，如市府第一時間就給恩恩爸爸通聯紀錄與錄音檔，何須要求市長到議會進行專案報案，痛批市府不該包庇真相，質疑消防局找不到衛生局，是否雙方無專線可以聯絡？中和衛生所為何晚上6點就下班了？還是忙線接不到電話？到目前還是個謎，議員只想要追查行政疏失的真相。

衛生局長陳潤秋語氣激動回應，中和衛生所有20多人，當天有一半同仁都在上班，請不要汙衊這些同仁。

民進黨團送交提案單，希望能夠表決，要求侯友宜到議會說明，新北市議會國民黨團書記長廖先翔則認為，新北市議會民進黨團奉民進黨中央的指示，下午兩點開了記者會，並要在今天大會進行政治操作，但今天議程是自治條例等民生議題審查，黨團呼籲民進黨團回歸市政，關心市民所關心的民生議題，若有任何民進黨籍議員要配合民進黨黨中央在新北市議會進行政治操作，藍營不隨民進黨中央起舞，呼籲回到民生議題的討論。

國民黨議員陳明義表示，不反對提案，但要求提案內容要明確念出，才能表示贊成或反對，民進黨議員何博文罵陳明義：「你言行不一，晚上睡得著覺嗎？無恥」，陳明義則反嗆何博文：「你回去跪你們家祖先，祖先牌都快掉下來了。」議場秩序一度亂哄哄。

因提案單依據議事規定無法透過表決，所以民進黨議員陳永福臨時又以口頭動議，但動議案在混亂中最後並未表決，散會前議長裁示將提案送交市府研究辦理。