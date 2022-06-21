近年來持續讚揚中國的全球首富、特斯拉CEO馬斯克，最近在一場論壇上再度被問到電動汽車競爭力時再度盛讚中國。他說，中國大陸的汽車公司讓他印象深刻，他們「極具競爭力，勤奮又聰明」，未來還會看到大量產品都是從中國出口，「就像iPhone一樣」。

據《快科技》報導，6月21日馬斯克在卡達經濟論壇上被問到電動汽車的競爭哪裡最有活力。馬斯克稱，中國的汽車公司給他留下了深刻的印象。

他說，「中國人極具競爭力、勤奮又聰明，全球將會掀起一股中國製造的浪潮，未來會看到大量產品從中國出口，就像iPhone。」

多日之前，馬斯克還曾在微博上發文稱，「似乎很少有人意識到，中國在可再生能源發電和電動汽車領域正處於世界領先地位。無論你怎麼看中國，這都是事實。」

事實上，馬斯克在中國建廠後，的確讓特斯拉的銷售量與股價大翻身，2021年特斯拉全球產量有超過半數是在中國上海的特斯拉超級工廠製造。2021年全球狹義新能源乘用車銷量已達到623萬輛，中國在全球的市場份額中已經達到53%，在全球純電動汽車市場的份額占比更是高達61%。

報導說，中國的汽車銷售市場對於特斯拉來說也極其重要，馬斯克認為，從長遠來看，中國可能占特斯拉市場的25%到30%。

近2年來馬斯克在言辭上不吝讚揚中國，「我認為中國將出現一些非常強大的公司，中國有很多超級有才華而又勤奮的人，他們對製造業的信念非常強大。」還有，「中國工人不僅會工作到深夜，他們會工作到淩晨3點，他們甚至不會離開工廠，而在美國，人們卻儘量不去上班。」

馬斯克的談話在網路上引發不少爭議，許多人認為特斯拉讓中國工人工作到深夜3點根本違反勞動法規，因此指責馬斯克虐待員工，十足的資本家嘴臉。