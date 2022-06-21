新聞網站「新聞頭條」（Newsmax）20日報導，美國前總統川普（Donald Trump）在接受訪問時表示，現任總統拜登（Joe Biden）正率領美國走向「世界大戰」，並宣稱不認為有任何事能阻止自己再戰2024年總統大選。

根據報導，川普20日接受「新聞頭條」節目主持人波林（Eric Bolling）的電話專訪，聲稱在拜登執政下，美國的表現「糟透了」，陷入一大堆麻煩之中，包括伊朗即將獲得核子武器、中國大陸不斷在通往世界強權的道路上前進，以及與烏克蘭爆發戰爭的俄羅斯。

川普指出，發生在俄羅斯與烏克蘭之間的事簡直「太瘋狂了」，若美國未在全球範圍獲得尊重，危機將導致一切事物都被「點燃」；他強調，美國在各方面都做得太糟了，已陷入前所未有的低點，並面臨「世界大戰」的巨大風險。

川普還表示，他不認為有任何事能阻止自己參加2024年的總統大選。並指出美國「正陷入經濟衰退」，聲稱美國股市能自新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來的影響中復甦，都是自己先前執政的功勞；而目前美國面臨的經濟問題，則肇因於拜登政府的政策。

川普認為，綠能技術還不夠成熟，但拜登卻拒絕利用美國人腳底下的「液體黃金」，對國內業者開採頁岩油施加嚴格限制，反而向其他國家支付高昂費用購買石油，導致油價上漲，對經濟體系造成嚴重衝擊。川普表示，這才是引發美國大規模通貨膨脹的主要原因。