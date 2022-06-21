德國武器製造商萊茵金屬(Rheinmetall)在巴黎舉行的歐洲2022 國際武器展覽會( Eurosatory 2022)，展示了他們剛剛發明的SSW40榴彈槍，它是首款採用彈匣給彈的榴彈槍，具有更快速的裝填效率

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防衛部落格(Defense Blog)報導，萊茵金屬表示，Ssw40是世界上第一個自動、彈匣、肩抵式榴彈槍，尺寸和操作都與突擊步槍相似，形容成40公釐口徑、爆炸彈藥式步槍都不為過。

40公釐槍榴彈是一種相當常用的輔助武器，它的威力與手榴彈相當，但是由於是火藥推進，因此安全性比手榴彈來的好；著名的M203榴彈發射器，是掛在M16系突擊步槍之下，是不錯的輔助武器，只是1次只能射擊1發。

南非米爾科公司(Milkor)在1980年發明MGL轉輪式40公釐榴彈槍，構造與左輪手槍很類似，轉輪有6發彈藥，成為第1種半自動的40公釐榴彈槍，相當受到歡迎，有包括美國在內的數十個使用國，我們中華民國國軍也有購買。

南非的MGL轉輪式榴彈槍。(圖/美國陸軍)

原本以為單兵式的40公釐榴彈槍大概就到此為止了，但是顯然萊茵金屬突破了舊有限制，研發出了彈匣式自動榴彈槍。

萊茵金屬表示，他們也修改了新的彈藥，具有更快的射擊速度，和更平穩的彈道，使射程可以增加到900公尺，與突擊步槍相當，這就會成為步兵單位很具威力的不對稱武器，可以攻擊埯體，或是對無裝甲車輛交戰。

SSW40可以加掛雷射瞄具，以及其他輔助設備，萊茵金屬預計在2023年將其完善。